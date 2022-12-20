Престижный внедорожник ушел мебельщику из Алматы

Педаль в пол! На «Максимальном драйве» разыграли новый Land Cruiser 300. На очереди резвый «Гелен».

Шестой розыгрыш «Максимального драйва» от Olimpbet надолго запомнится Нуржану Омарову. Он живет в Алматы, работает мебельщиком. Любит не только болеть за спортсменов, но и сам катается на лыжах.

Во время Чемпионата мира Нуржан верил в победу сборной Франции. Однако даже несмотря на проигрыш его фаворитов, в накладе Нуржан не остался.

Как рассказал обладатель нового Land Cruiser 300, он впервые в жизни что-то выигрывает. Тем более, когда на кону столь солидный приз.

– Ведущие позвонили мне, когда я был на работе. Эмоции, конечно, зашкаливали! Не верилось, что такое вообще бывает.

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Заключительный шанс принять участие в розыгрыше представится в среду 28 декабря. На этот раз главным призом «Максимального драйва» станет Mercedes-Benz G-класс. Также будут разыграны бонусная Toyota Camry, техника Apple и фрибеты.

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