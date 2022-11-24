Чем завершится первый тур группового этапа ЧМ-2022?

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Долгожданный дебют Бразилии и явление публике Криштиану Роналду. Последними на мундиале в Катаре в борьбу вступают команды, представляющие группы G и Н.

Швейцария – Камерун (16:00)*

Швейцария оставила за бортом ЧМ-2022 действующих чемпионов Европы из Италии, опередив их в своей отборочной группе. «Крестоносцев» не относят к числу претендентов на высокие места по итогам турнира в Катаре, хотя они не пропустили ни одного из четырех предыдущих мировых первенств, а в трех случаях выходили из группы. Если же копнуть еще глубже, швейцарцы в своей истории трижды были даже четвертьфиналистами чемпионатов мира. Правда, это было настолько давно, что уже кажется неправдой.

Камерун же влюбил в себя весь футбольный мир на ЧМ-1990 в Италии, когда команда под управлением советского тренера Валерия Непомнящего едва не дошла до полуфинала. С тех пор «Неукротимые Львы» стали завсегдатаями планетарных форумов. Однако мундиаль четырехлетней давности в России камерунцы пропустили, но теперь полны решимости доказать, что это было досадным недоразумением.

Друг с другом сборные Швейцарии и Камеруна ранее никогда не встречались. Интересно, чем завершится их первое в истории противостояние? По традиции, самая широкая линия на этот матч – у Olimpbet: П1 – 1.78, Х – 3.61, П2 – 5.42.

 

Уругвай – Южная Корея (19:00)

А вот эти противники спорят друг с другом достаточно регулярно, на ЧМ-2022 они уже встретятся в шестой раз. Причем дважды Уругвай с Южной Кореей соперничали в рамках финальной стадии мировых первенств, и оба раза – на ЧМ-1990 и ЧМ-2010 – победу праздновала южноамериканская команда. И вот – новая битва, фаворитом в которой снова, пожалуй, стоит считать «Небесных Олимпийцев», которые имеют превосходство над «Азиатскими Тиграми» и в рейтинге ФИФА. Сборная Уругвая располагается на 14-й позиции в мировой табели о рангах, Южной Кореи – на 28-м месте.

Ценность победы в этой четверке невероятно высока, ведь, по мнению экспертов, квартет G считается наиболее ровным по составу участников на ЧМ-2022. Здесь практически с равной степенью вероятности каждая из команд способна как выйти в плей-офф мундиаля, так и отправиться домой после группового этапа. Уругвай – Южная Корея: П1 – 1.74, Х – 3.67, П2 – 5.63.

Португалия – Гана (22:00)

И без того мегапопулярный Криштиану Роналду перед стартом ЧМ-2022 подогрел к себе интерес до каких-то неимоверных температур. Уже по ходу турнира стало известно о том, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с именитым португальцем, так что к первому матчу своей сборной в Катаре, против Ганы, КриРо подошел в статусе безработного.

Ганцы, пропустившие предыдущий мундиаль, на этот отобрались с немалым трудом и не без огромной доли везения. Свою африканскую отборочную группу дружина Отто Аддо лишь благодаря тому, что забила на один мяч больше, чем сборная ЮАР, а в стыковых матчах превзошла Нигерию только благодаря правилу выездного гола, которое еще действует в Африканской конфедерации.

Иссяк ли запас фарта у представителей Черного континента, покажет встреча с «европейскими бразильцами». Кэфы на игру: П1 – 1.44, Х – 4.82, П2 – 8.25.

 

Бразилия – Сербия (01:00)

Настоящая же Бразилия на пару с Сербией закроет первый тур групповой стадии ЧМ-2022. Это сущее наказание – в течение нескольких дней ждать и наблюдать за тем, как мундиаль проплывает мимо тебя, велик риск перегореть. А ведь от «пентакампеонов» многие ждут, что в Катаре они завоюют шестой трофей.

«Кудесники мяча» и «Белые Орлы» попадают в одну группу на втором мировом первенстве подряд. В России бразильцы выглядели заметно сильнее и победили со счетом 2:0. Бразилия затем дошла до четвертьфинала, Сербия же в плей-офф не пробилась вовсе, так что для обеих команд выступление на ЧМ-2018 стоит признать неудачным, поэтому в Катаре и те, и другие постараются пройти дальше, чем четыре года назад: П1 – 1.46, Х – 4.91, П2 – 7.22. Главная же задача бразильцев – Кубок мира.

*Время астанинское.

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