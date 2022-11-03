PARI: «Локомотив» — фаворит в матче КХЛ против «Металлурга»

3 ноября в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» примет на своей площадке магнитогорский «Металлург». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обоих клубов на победу и рассказали о самых популярных ставках клиентов. Начало игры — в 19:30 по московскому времени

Эксперты PARI считают, что «Локомотив» будет небольшим, но все-таки фаворитом в предстоящем матче. Коэффициент на победу «железнодорожников» по итогам всей встречи с учетом овертайма и буллитов равен 1.83, что составляет чуть менее 52% вероятности успешного исхода игры для «Локо». «Металлург» получил коэффициент 1.97. Вероятность триумфа команды из Магнитогорска — 48%.

Сделать ставку также можно на победу команд в основное время. Поставить на успех хозяев в трех периодах можно за 2.40 (около 39%). Аналогичный сценарий, но в пользу «Металлурга», оценивается коэффициентом 2.65 (примерно 36%). При этом ничейный исход по прошествии трех периодов оценивается в 3.85 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI отдают предпочтение «Металлургу» — чуть более 78% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу гостей. На «Локомотив» сделано всего лишь 17% и еще 5% приходится на ничейный исход.

Также аналитики PARI предлагают сделать ставку на общее количество заброшенных шайб в игре. Поставить на тотал голов больше 4.5 можно с коэффициентом 1.77. А тотал больше 5.5 оценивается в 2.45.

Поставить можно и на индивидуальные голевые показатели команд. Если «Локомотив» забьет как минимум три шайбы, сыграет ставка по коэффициенту 2.05. Вариант, при котором не менее трех раз отличатся хоккеисты «Магнитки», котируется за 2.15.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 78 500 рублей на победу «Магнитки» с учетом овертайма и буллитов по коэффициенту 1.97.

Напомним, что «Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной Конференции, имея в активе 37 очков. У «Локомотива» 33 балла и четвертая позиция в Западной Конференции.