Комментатор Дмитрий Губерниев и БК PARI стали партнерами

Букмекерская компания PARI и один из самых известных комментаторов страны Дмитрий Губерниев объявляют о старте сотрудничества. По его условиям именитый спортивный журналист становится амбассадором бренда.

В статусе амбассадора Губерниев примет участие в рекламных коммуникациях компании PARI и совместных маркетинговых активностях, а также будет представлять бренд на различных спортивных мероприятиях и в своих социальных сетях. Кроме того, партнеры разыграют специальный мерч, проведут автограф-сессии и организуют совместные конкурсы для любителей спорта.

Губерниев — признанный голос российского биатлона. Благодаря его репортажам болельщики полюбили этот вид спорта и активно смотрят трансляции с зимних трасс, поддерживая наших спортсменов.

На телевидении Губерниев работает с 1997 года. Он вел спортивные эфиры на телеканалах ТВЦ, Eurosport, «Россия-1» и «Россия-2». С 2000 года комментирует Олимпийские игры. В настоящий момент работает на каналах Россия и «Матч ТВ» (с момента его запуска в 2015 году).

За время телевизионной карьеры Губерниев стал лауреатом четырех премий ТЭФИ. Первую из них, в номинации «Лучший спортивный комментатор», он получил в 2007 году. В 2015-м его передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» была названа лучшей спортивной программой. В 2019-м Губерниев удостоился двух премий ТЭФИ – как лучший спортивный комментатор и лучший ведущий информационной программы.

Руслан Медведь, СЕО PARI:

«В числе наших амбассадоров появляется во всех смыслах большой человек. Дмитрий Губерниев – творческая личность, обладатель многогранного таланта, быстро вышедший за рамки обычного спортивного репортажа. Эфиры с его участием – это события, ожидаемые миллионами болельщиков по всей стране. Переход Дмитрия в команду PARI можно сравнить с большим трансфером. Мы долго над ним работали и рады о нем объявить. Ждем, что совместными усилиями мы сделаем спорт в России еще более популярным».

Дмитрий Губерниев, амбассадор БК PARI:

«PARI не только оказывает прямую поддержку российскому спорту, но и делает его ярче, привлекательнее. Для спортсменов, клубов и федераций эта компания – надежный партнер, а для болельщиков – эмоциональный драйвер. Каждая коллаборация с участием PARI – это отдельная история, позволяющая по-новому взглянуть на команды и виды спорта, которые они представляют. Сегодняшнее объявление о нашем сотрудничестве – это, как говорилось в фильме «Касабланка», начало прекрасной дружбы. Я уверен, что как друзьям нам будет что исполнить вместе!»