PARI: «Металлург» — фаворит в матче КХЛ с «Динамо Москва»

10 октября, во втором и заключительном матче понедельника в рамках КХЛ состоится встреча «Металлурга» и «Динамо Москва». В 17:00 по московскому времени «Магнитка» примет динамовцев на своей «Арене-Металлург». Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Фаворитом предстоящей игры аналитики PARI считают «Металлург». На победу «Магнитки» можно по истечению основного времени поставить с коэффициентом 1.88, что соответствует примерно 51% вероятности, а на итоговый успех дружины из Магнитогорска с учетом овертайма и буллитов предлагается коэффициент 1.50 (приблизительно 63%). Ставки на ничью принимаются за 3.95 (около 24%). Коэффициент на триумф москвичей составляет 3.75 (приблизительно 25%). А если «Динамо Москва» окажется сильнее в овертайме или по буллитам, сыграет ставка с коэффициентом 2.60 (около 37%).

Клиенты PARI практически не сомневаются в триумфе «Магнитки». На хозяев приходится почти 89% от всего объема ставок на исход встречи в основное время. Для сравнения, на «Динамо» сделано лишь 9% и около 2% на ничейный исход.

По оценкам аналитиков PARI, грядущая игра с высокой долей вероятности будет богата на забитые шайбы. Поставить на тотал больше 4.5 можно за 1.77. В то же время коэффициент на тотал меньше 3.5 равен 3.30.

Шанс, что обе команды забросят шайбы, практически не вызывает у специалистов никаких сомнений: этот исход котируется за 1.16. Для любителей ставок «поострее» есть такой вариант, как «Обе забьют в 1-м периоде», который котируется за 3.15.

Компания PARI традиционно предлагает широкую линию дополнительных ставок на матч. Например, ставке «голы в большинстве» у «Металлурга» присвоен коэффициент 3.70, а успех «Динамо Москва» в этой категории оценивается в 3.10. Пари на то, что счет в игре откроет «Металлург», принимаются за 1.70, а если первую шайбу забросят москвичи, сыграет ставка по коэффициенту 2.10.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру составляет 99 000 рублей. Игрок выбрал исход «Динамо» не проиграет» с коэффициентом 1.92, собрав экспресс из двух событий КХЛ этого дня с общим коэффициентом 2.46.

Напомним, что «Металлург» находится на четвертой строке общей таблицы с 22-ю очками, отставая от «Автомобилиста» лишь на один балл, но имея при этом одну игру в запасе. «Динамо Москва» на данный момент занимает второе место с 24-ю очками, лишь ненамного обходя преследователей из Магнитогорска — с большой вероятностью после сегодняшней встрече расклад сил поменяется.