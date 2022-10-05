Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Бенфикой» в ЛЧ

Два лидера группы Н Лиги чемпионов «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен» встретятся в очном противостоянии. Матч 3-го тура ЛЧ состоится 5 октября и начнется в 22:00 по московскому времени на домашнем стадионе «Бенфики» «Да Луш» в Лиссабоне. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников в предстоящей игре за первое место в квартете.

По оценке аналитиков компании PARI, фаворитом предстоящей встречи считается «ПСЖ». Поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.85, что соответствует примерно 52% вероятности. При этом шансы «Бенфики» добиться успеха равны 4.00 (около 24%). Выбрать ничейный исход матча можно с коэффициентом 3.90 (приблизительно 24%).

Практически все клиенты PARI ставят на победу гостей: на триумф «ПСЖ» приходится чуть более 99% от всего объема ставок на исход встречи.

Аналитики PARI полагают, что в матче третьего тура группового этапа ЛЧ «Бенфика» – «ПСЖ» будет забито больше 2 мячей. Поставить на тотал 2.5 можно за 1.55. А коэффициент на тотал больше 3 равен 1.83.

Как считают аналитики, в предстоящей игре забьют обе команды. Поставить на это можно с коэффициентом 1.65. При этом безголевая ничья почти исключена. PARI оценивает вероятность счета 0:0 коэффициентом 13.00.

Кроме того, PARI предлагает выбрать не только победителя матча, но и поставить на угловые в их очном противостоянии. Вероятность победы «ПСЖ» при тотале угловых меньше 9.5 оценивается в 3.50. В похожий исход матча, но с победой «Бенфики» аналитики верят меньше, коэффициент на такой исход равен 8.50

Также клиенты PARI могут угадать точный счет предстоящей встречи. Самые вероятные исходы, по оценкам аналитиков, — 1:1 или 1:2 в пользу гостей. Эти результаты оцениваются в 8.50. Победа «ПСЖ» со счетом 3:1 — в 12.00. А самая вероятная победа «Бенфики» — 2:1, она котируется за 14.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 254 000 рублей на победу «ПСЖ» с коэффициентом 1.83.

Напомним, что и у «Бенфики», и у «ПСЖ» по 6 очков в группе Н Лиги чемпионов. В предыдущем туре португальцы сенсационно победили в гостях туринский «Ювентус», а парижане не заметили сопротивление «Маккаби» из Хайфы. При этом у будущих соперников по ЛЧ хорошо идут дела и во внутренних чемпионатах. «ПСЖ» — лидер Лиги 1 по прошествии девяти туров с 25-ю очками, а «Бенфика» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. После восьми матчей на счету лиссабонского клуба 22 очка.

«Бенфика» и «ПСЖ» 7 раз в истории встречались в очных противостояниях. И пока статистика абсолютно равна: 3 победы за «Бенфикой», 3 за «ПСЖ» и 1 ничья. Даже забитых мячей примерно поровну — 11:12 в пользу французской команды.