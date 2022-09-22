Olimpbet – официальный спонсор Суперкубка Единой лиги ВТБ

Уже в эти выходные официально стартует новый баскетбольный сезон. С 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене» пройдет второй в истории Суперкубок Единой лиги ВТБ. Букмекерская компания Olimpbet стала официальным спонсором турнира.

В этом году в Суперкубке выступит шесть команд: «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» – четыре сильнейших клуба прошлого сезона, а также гости из Сербии – «Партизан» и «Мега». Команды будут поделены на две группы, победители которых разыграют трофей 25 сентября.

В финальный день турнира Olimpbet проведет масштабный конкурс и разыграет PlayStation 4, колонку JBL, AirPods и суперприз – фрибет до 100 000 рублей.

В конкурсе могут участвовать все действующие и новые клиенты. Достаточно подойти на стойку Olimpbet, сообщить номер счета или зарегистрироваться в приложении.

Обладатели призов определяются случайным образом. Главный счастливчик получит возможность выйти на паркет в большом перерыве и совершить три броска: из-под кольца, с линии штрафных бросков и с трехочковой линии. Каждое попадание будет приносить игроку фрибет, а максимальный выигрыш в случае трех точных бросков – 100 00 рублей.

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