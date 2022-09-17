Павел Занозин сделал прогноз на матч «Милан» – «Наполи»

Регистрируйся в Фонбет и получи фрибет 3000 рублей!

18 сентября в 21:45 по московскому времени в матче седьмого тура Серии А «Милан» примет «Наполи». «Россонери», наконец, прервут неудачную серию и победят «адзурри» на «Сан-Сиро» впервые за 8 матчей в рамках чемпионата Италии? Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Павел Занозин.

В какой форме «Милан»

Беспроигрышная серия «Милана» в официальных соревнованиях насчитывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Последний раз «россонери» уступили «Интеру» (0:3) в апреле, когда вылетели из Кубка Италии. Вопреки ожиданиям, красно-черные не сбавили обороты, завоевав первое с 2011 года скудетто. Команда Стефано Пиоли усилилась летом интересными футболистами, увеличив глубину состава. Даже травмы Ребича, Ориги и Флоренци, а также длительное отсутствие Ибрагимовича не выбили команду из колеи. В Серии А лишь «Аталанте» (1:1) и «Сассуоло» (0:0) удалось не проиграть «Милану». На своем поле у «россонери» пока стопроцентный результат: 4:2 с «Удинезе», 2:0 с «Болоньей» и 3:2 с «Интером». Беспроигрышная серия на «Сан-Сиро» в чемпионате насчитывает уже 11 матчей. «Наполи» подопечные Пиоли будут встречать в приподнятом настроении после победы в среду над загребским «Динамо» (3:1) в Лиге чемпионов. Оливье Жиру – лучший бомбардир команды во всех турнирах с 4 голами.

В какой форме «Наполи»

Неаполитанцы начали новый сезон еще увереннее. О форме команды Лучано Спаллетти говорят ее результаты в Лиге чемпионов. «Адзурри» разгромили «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0) и являются самой результативной командой турнира. Тот же статус у «Наполи» и в Серии А. В 6 турах Хвича Кварацхелия и Ко отличились уже 13 раз. Подписание экс-футболиста казанского «Рубина» – одна из причин такой убедительной игры. 21-летний грузин уже забил 4 гола, оформил 1 ассист и сделал массу других полезных действий, молниеносно вписавшись в состав неаполитанцев. Только «Фиорентине» (0:0) удалось не пропустить от подопечных Спаллетти. В последнем туре голубые минимально обыграли «Специю» (1:0) – и это самая скромная на данный момент победа команды в чемпионате. Справедливости ради стоит отметить, что «Наполи», идущий без поражений, пока не играл с соперниками из топ-4 Серии А минувшего сезона.

«Милан» – «Наполи»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0. «Наполи» стал одним из самых неудобных соперников для «Милана». «Россонери» не могут выиграть у «адзурри» на своем поле в рамках 7 матчей чемпионата подряд (3 ничьи, 4 поражения).

Прогноз Павла Занозина на матч «Милан» – «Наполи» 18 сентября

– Безумно важный матч для каждой из команд, которые вместе с «Аталантой» делят лидерство в чемпионате Италии. «Милан» играет дома, ему вроде как надо больше атаковать. Но и «Наполи» не будет закрываться и играть от обороны, потому что обладает прекрасными атакующими возможностями. Для тех, кто хочет сыграть осторожно, есть ставка «Обе забьют». Те же, кто решится действовать более активно, могут выбрать «верх» с более высоким коэффициентом. Мне кажется, что самый вероятный счет в данном противостоянии – 2:1 в пользу «Милана». Но я, скорее, за вариант «Обе забьют», потому что при ничьей команды могут не захотеть рисковать и идти забивать на последних минутах. Возможно, этот матч станет главным в первом круге. Обе команды будут претендовать на скудетто, а значит, терять очки в играх с конкурентами нельзя.

Прогноз: Обе забьют за 1.70

Регистрируйся в Фонбет и получи фрибет 3000 рублей!