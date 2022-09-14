Артур Петросьян сделал прогноз на матч «Челси» – «Зальцбург»

Футбольный эксперт Артур Петросьян сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Зальцбург».

«Что будет представлять из себя „Челси“ после увольнения Тухеля, пока загадка. Пожалуй, перенос матча на выходных положительно скажется на команде. Те игроки, которые были шокированы этим решением, имели достаточно времени прийти в себя, да и пришедший в команду Поттер, дипломированный, между прочим, психолог, наверняка за дополнительные несколько дней должным образом пообщался со своими новыми подопечными.

„Зальцбург“ провел качественный матч с „Миланом“, но это было в домашних стенах и против нелучшим образом выглядевшего соперника.

У австрийцев все увеличивающийся список игроков в лазарете, и есть сомнения, что в сложившихся обстоятельствах команда способна на второе свершение подряд.

Возможно, у лондонцев не сразу пойдет все по заданному плану, то предположу, что после перерыва „Челси“ прибавит и независимо от счета будет иметь более ощутимое преимущество над гостями», – считает Петросьян.

Поставить на победу «Челси» во втором тайме можно с коэффициентом 1.59 в «Леоне».

Предстоящая встреча состоится 14 сентября в 22:00 по МСК.

Источник: РБ