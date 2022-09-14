Максим Лебедев сделал прогноз на матч «Локомотив» – СКА

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – СКА.

«Вот, хочется иногда отметить игру СКА, работу Романа Ротенберга, блестящий менеджмент питерского клуба. А потом посмотришь в расписание и думаешь: ну да, откровенно питерцам вроде бы никто не помогает. По крайней мере, как помогали раньше. Но зачем потенциального соперника СКА в предыдущем туре пропускать через мясорубку действующего чемпиона? Вот обязательно так надо делать? На мой взгляд, сейчас СКА должен быть святее Папы Римского. А он выглядит как микрофинансовая организация, оттяпывая по рублику-другому на чем угодно. Честно – неприятно.

Конечно, ярославцев столичные армейцы повозили весьма неплохо. „Локомотив“ тоже, в принципе, смотрелся вполне достойно, но все-таки не потянул. После таких матчей нужно минимум тройку дней на восстановление, лучше четыре. Но „Локомотив“ через день играет с СКА, у которого в календаре фавориты строго чередуются с аутсайдерами. Что и позволяет питерцам идти по чемпионату ровно, с постоянным набором мощности. И динамику эту матч предыдущего тура в Череповце четко отразил.

Учитывая вышеизложенное, не вижу возможностей для железнодорожников одолеть нынешний СКА. Не в той они сейчас форме (будем надеяться, что пока), чтобы строить питерцам козьи морды даже на родном льду. Посопротивляются – безусловно. Скорее всего, все решится „на тоненького“, то есть, как и в противостоянии с ЦСКА, в одну шайбу. Но Питер в первую очередь за счет превосходства в индивидуальном мастерстве все-таки переедет еще недостаточно сложенную ярославскую дружину и победит в основное время. Или в дополнительное. Но все равно победит», – считает Лебедев.

Поставить на победу СКА в матче можно с коэффициентом 1.74 в «Лиге Ставок». Отметим, что питерский клуб выиграл все пять матчей «регулярки» в текущем сезоне.

Предстоящая встреча состоится 14 сентября в 19:30 по МСК.

Источник: РБ