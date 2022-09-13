Артур Петросьян сделал прогноз на матч «Порту» – «Брюгге»

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Футбольный журналист Артур Петросьян поделился ожиданиями от матч «Порту» – «Брюгге» в Лиге чемпионов. 

«„Брюгге“ остался без Де Кетеларе, своей главной звезды, но пока это не особо сказывается на результатах. Команде не хватает качества впереди, но с организацией игры у нее все в порядке, и с везением, что касается эффективности в нападении, тоже. У бельгийцев шесть побед подряд и всего два пропущенных за это время мяча.

„Порту“, конечно, класснее, и нет больших сомнений в том, что именно португальцы будут задавать темп в этой игре. Команда Сержиу Косейсау разнообразна тактически и одинаково хороша и без мяча, и во владении. Думаю, что именно за счет более высокого уровня португальцы, у которых, к слову, дисквалифицирован Тареми, добьется здесь результата, но не факт, что это будет очень уж просто», – считает Петросьян. 

Поставить на П1 + ТМ 4,5 можно с коэффициентом 1.69 в «Бетсити». Отметим, что «Брюгге» подходит к матчу на серии из шести побед подряд. 

Предстоящая встреча состоится 13 сентября в 22:00 по Москве. 

Источник: РБ

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