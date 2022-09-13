Хоккейный обозреватель Максим Лебедев сделал прогноз на матч «Сибирь» – «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Внимательно посмотрев матчи предыдущего тура, так и не смог понять (видимо, в силу собственного убожества) две вещи. Во-первых, как „Сибирь“ с такой игрой набрала семь очков. Во-вторых, как „Авангард“ с такой игрой не набрал вообще ничего.

Жизненный опыт научил, что шибко осторожных хоккей не любит. Обычно он наказывает их весьма брутально, в последнюю минуту и непременно мордой в асфальт. „Сибирь“ играет так, будто идет на кражу. В принципе, ее нынешний главный тренер всегда был весьма осторожным во всех отношениях. Но то, что он сейчас сделал из своей очередной команды, как-то сильно сбило интерес к этой неординарной команде. Особенно удивляет тот факт, что руководить клубом продолжает Кирилл Фастовский, против которого я играл в КВН еще в середине 90-х годов прошлого века. И он всегда был достаточно рисковым человеком. И что там происходит теперь, одному богу известно.

Точно так же ему одному известно, как „Авангард“ умудрился проиграть теперь уже четыре матча подряд. Смотрятся-то „ястребы“ ничуть не хуже новосибирцев, а по многим аспектам даже лучше. Но не прет со страшной силой, и теперь на повестке дня лишь один вопрос: задержится ли Рябыкин до того счастливого дня, когда „Авангарду“ наконец попрет?

Надеюсь, что попрет в Новосибирске, где „Авангард“ играет вполне себе уверенно. И, скажем, из десяти последних междусобойчиков на новосибирском льду выиграл шесть против четырех побед у „Сибири“. Это совершенно не означает, что „ястребы“ всенепременно победят – сверхосторожная тактика хозяев может в итоге снова сработать. Но я почти уверен, что свои первые очки (пусть даже в единственном числе – очко) „Авангард“ в Новосибирске наберет», – считает Лебедев.

Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.25 в PARI.

Предстоящая встреча состоится 13 сентября в 15:30 по времени Москвы.

Источник: РБ