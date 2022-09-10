Павел Занозин сделал прогноз на матч «Интер» – «Торино»

Футбольный комментатор Павел Занозин поделился ожиданиями от матча «Интер» – «Торино» в рамках шестого тура итальянской Серии А.

«Поговорим о матче чемпионата Италии, в котором „Интер“ примет „Торино“. „Торино“ воспринимаем, как нашу команду, там играет Миранчук. Он уже успел выйти, забить и получить травму. Пока еще лечится.

„Интер“ лихорадит. Было и поражение в миланском дерби, потом неудача в матче Лиги чемпионов с „Баварией“. Все это показывает, что команда Индзаги еще не в идеальном состоянии, но „Интер“ продолжает оставаться самим собой.

Однако „Интера“ в таблице пока ниже „Торино“, имея на 1 очко меньше. Это будет мотивировать „Интер“, который будет стремиться победить дома. Не думаю, что победа будет яркой, так как цена ошибки очень велика. Сезон разгоняется, и каждая новая потеря очков приводит к увеличению отставания от лидеров.

У „Торино“ есть сильная атака, но и гости наверняка будут аккуратничать, как и хозяева. Большого количества голов в этом матче я не жду. Самым правильным вариантом мне кажется ТМ 2,5», – считает Занозин.

Поставить на ТМ 2,5 можно с коэффициентом 1.72 в «Леоне». Отметим, что в прошлом сезоне команды в обоих личных встречах забивали меньше трех мячей.

Предстоящий матч состоится 10 сентября в 19:00.

Источник: РБ