Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Динамо»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ «Сочи» – «Динамо».

«9-й тур РПЛ открывается на стадионе „Фишт“: „Сочи“ сыграет с московским „Динамо“. Вторая и третья команды прошлого сезона. У динамовцев, конечно, до сих пор сидит эта заноза с поражением в последнем туре – 1:5, которое позволило „Сочи“ обойти „Динамо“ на финише.

Но многое изменилось, особенно у „Динамо“, если берем и состав, и тренерский штаб. Много новичков. Даже в последний день трансферного окна динамовцы успели нескольких ребят подписать. Очень красиво их презентовали. Тот же опытный защитник Эли Даса, Маричаль, Фернандес, Нгамале из „Янг Бойз“. Вряд ли у этих ребят есть реваншистские настроения. Возможен, кстати, дебют Норманна.

Но, учитывая, как играет „Сочи“ и стилистику Йокановича, „Динамо“ постарается сыграть так, как добыло победу в матче со „Спартаком“. То есть очень аккуратно, плотно, тесно, важно – не дать „Сочи“ разбежаться. Да, „Фишт“ – это „колизей“ „Сочи“, там они достаточно удачно играют, но на этот раз вряд ли будет сверхоткрытая игра, сверхрезультативная, как весной этого года. Динамовцы тогда просто были не в форме, а „Сочи“ на финише накатил.

На мой взгляд, будет очень упорный матч, чем-то напоминающий игру первого круга прошлого сезона, когда динамовцы выиграли 1:0. Я бы сыграл „низ“ с расходом – тотал меньше 3 мячей», – считает Генич.

Поставить на ТМ 3 можно с коэффициентом 1.80 в «Лиге Ставок».

Предстоящая встреча состоится 9 сентября в 20:00 по московскому времени.

Источник: РБ