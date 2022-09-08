Битва блогеров «Под Мостом»

11 сентября в 12:00 в Олимпийском комплексе «Лужники» на футбольном поле «Под мостом» в рамках празднования Дня города Москвы состоится турнир с участием топовых команд футбольной медиалиги «Кубок блогеров» – «Liga Bloggers Cup».

В турнире сыграют самые сильные блогерские футбольные команды: 2Drots и Амкал.

Кроме того, в соревновании примет участие новая блогерская команда «Родина Медиа», созданная популярным исполнителем и продюсером Александром T-killah и бывшим профессиональным футболистом, игроком сборной России и ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым. Основатели команды также выйдут на поле и сразятся за главный приз «Liga Bloggers Cup».

Еще одним гостем мероприятия станет самая медийная профессиональная футбольная команда России – ФК «Сахалинец», которая входит во второй дивизион Футбольной Национальной Лиги.

Незабываемую атмосферу вокруг матчей помогут создать амбассадоры «Лиги Ставок» – Алина Загитова, Артур Далалоян, Евгений Евневич и Мария Орзул!

Приходи на матчи поболеть за любимую команду или смотри трансляцию турнира здесь.

Генеральный партнер турнира – БК «Лига Ставок».

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