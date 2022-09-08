Артур Петросьян сделал прогноз на матч «Цюрих» – «Арсенал»

Известный футбольный журналист Артур Петросьян поделился мнением о матче «Цюрих» – «Арсенал» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Понятно, что „Арсенал“ не будет играть в Швейцарии сильнейшим составом, но проблема для „Цюриха“ в том, что от ближайшего резерва „канониров“ можно отхватить даже сильнее. У Артеты сейчас сильная скамейка, каждый из обитателей которой стремится проявить себя при каждом удобном случае. Думаю, что стартовый матч в Лиге Европы – удобный для этого случай, так что игроки вроде Нкетия и Маркиньоса должны сыграть на максимуме. Ну а те, кто добавится к ним из основы, помогут.

„Цюрих“ оставил все силы в прошлом сезоне, когда он для многих сенсационно выиграл чемпионат. С тех пор команду покинули основные игроки линии нападения Гнонто и Сисай, и это в том числе сказывается на результатах. Ноль побед в семи турах и 16 пропущенных мячей», – считает Петросьян.

Поставить на победу «Арсенала» с форой (-1,5) можно с коэффициентом 1.73 в «Бетсити».

Предстоящая встреча состоится 8 сентября в 19:45 по МСК.

Источник: РБ