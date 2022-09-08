Максим Лебедев сделал прогноз на матч «Металлург» – «Амур»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев поделился ожиданиями от матча «Металлург» – «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Нельзя сказать, что „Амур“ совсем уж безнадежно выглядел в Нижнем Новгороде. Забивал бы свое, а своего за два периода было выше крыши, не пришлось бы в заключительной трети матча идти с шашками наголо и полностью раскрываться. А раскрылись – нынешнему „Торпедо“ это было только в радость. То есть „Амур“ не выглядит совсем падшим, но все равно ему в Магнитогорске делать особо нечего.

К тому же дальневосточники попадают под очень злой и нервный „Металлург“. Еще бы, так бездарно отдать матч, который уже практически был в кармане, – это тоже надо уметь. Теоретически, с точки зрения психологии, после такого поражения, пусть и не совсем безрезультативного, у „Магнитки“ может быть два выхода – либо депрессия, либо повышенная взвинченность. Был бы дальше равный соперник, еще можно было бы размышлять, что будет с уральцами. Но поскольку соперник из другой „весовой категории“, то тут выход один: дальневосточников в Магнитогорске будут жрать в сыром виде со шнурками. А с учетом проблем „Амура“ на последней линии будет весело.

Добавим сюда тот факт, что с момента образования Континентальной лиги „Амур“ побеждал в Магнитогорске в рамках регулярных чемпионатов всего один раз, в 2017 году. Остальные двенадцать магнитогорских матчей хабаровчане проиграли. И какие с такой статистикой у них могут быть шансы?

Домашняя победа злой „Магнитки“. Однозначная, в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», – считает Лебедев.

На победу «Металлурга» с форой (-1,5) в «Леоне» дают коэффициент 1.73.

Магнитогорский клуб набрал три очка в трех турах, «Амур» – два.

Предстоящая встреча состоится 8 сентября в 17:00 по времени Москвы.

Источник: РБ