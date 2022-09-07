«Интер» – «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов от Olimpbet

7 сентября «Интер» примет «Баварию» в 1-м туре Лиги чемпионов. Букмекерская компания Olimpbet рассказывает о матче и коэффициентах на самые популярные ставки.

В какой форме «Интер»

«Нерадзурри» слабо начали сезон в Серии А: 9 очков в пяти турах и восьмое место в таблице. Главная проблема «Интера» – слабая игра в защите. Команда Симона Индзаги пропустила восемь голов – это лишь 16-е место в Серии А по надежности обороны. Хуже играют только главные аутсайдеры: «Верона», «Сампдория», «Кремонезе» и «Монца».

В какой форме «Бавария»

Неожиданно, но после пяти туров Бундеслиги «Бавария» идет лишь на третьем месте. Мюнхенцы начали чемпионат с трех уверенных побед, но затем неожиданно сыграли вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Унион Берлин» (1:1). Скорее всего, «Бавария» потеряла очки из-за недонастроя. По игре к команде Юлиана Нагельсманна нет вопросов. В Бундеслиги мюнхенцы больше всех забивают (17 мячей), меньше всех пропускают (3 гола), да и от лидирующего «Фрайбурга» отстают всего на одно очко.

Olimpbet считает фаворитом гостей

В линии Olimpbet на победу «Баварии» можно поставить за 1.79, на ничью – за 4.35, на победу «Интера» – за 4.06. Мюнхенцы будут явными фаворитами матча, даже несмотря на то, что встреча пройдет на «Сан-Сиро». «Бавария» четыре раза играла против «Интера» в гостях и четыре раза победила.

На сухую победу «Баварии» в Olimpbet можно поставить за 3.90. Предстоящий матч пропустит Ромелу Лукаку. Без своего главного нападающего «Интер» будет менее опасен в нападении. «Бавария» одержала сухие победы в двух из трех последних матчей на выезде и способна снова не пропустить.

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