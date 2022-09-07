Тимур Журавель сделал прогноз на матч «Аякс» – «Рейнджерс»

Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель поделился ожиданиями от матча «Аякс» – «Рейнджерс» в Лиге чемпионов.
«„Рейнджерс“ впервые после некоторого перерыва снова попал в основную сетку Лиги чемпионов.
В квалификации шотландцы обыграли ПСВ – заклятого врага „Аякса“. Полагаю, что „Рейнджерс“ бросят „Аяксу“ вызов.
У „Аякса“ в чемпионате пять побед в пяти матчах. Как бы это банально ни звучало, но отряд не заметил потери бойца, причем их ушло много, включая тренера. Несмотря на это, все у „Аякса“ хорошо.
Обе команды в хорошей форме, настроены на футбол в атаку. Думаю, что „Аякс“ и „Рейнджерс“ выдадут верховой матч. Моя ставка – тотал больше 2,5», – считает Журавель.
На ТБ 2,5 в «1хСтавке» дают коэффициент 1.49.
«Аякс» подходит ко встрече на серии из пяти побед подряд, а «Рейнджерс» в последнем матче без шансов уступил «Селтику» – 0:4.
Предстоящая встреча состоится 7 сентября в 19:45 по времени Москвы.
Источник: РБ
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