Тимур Журавель сделал прогноз на матч «Аякс» – «Рейнджерс»

Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель поделился ожиданиями от матча «Аякс» – «Рейнджерс» в Лиге чемпионов.

«„Рейнджерс“ впервые после некоторого перерыва снова попал в основную сетку Лиги чемпионов.

В квалификации шотландцы обыграли ПСВ – заклятого врага „Аякса“. Полагаю, что „Рейнджерс“ бросят „Аяксу“ вызов.

У „Аякса“ в чемпионате пять побед в пяти матчах. Как бы это банально ни звучало, но отряд не заметил потери бойца, причем их ушло много, включая тренера. Несмотря на это, все у „Аякса“ хорошо.

Обе команды в хорошей форме, настроены на футбол в атаку. Думаю, что „Аякс“ и „Рейнджерс“ выдадут верховой матч. Моя ставка – тотал больше 2,5», – считает Журавель.

На ТБ 2,5 в «1хСтавке» дают коэффициент 1.49.

«Аякс» подходит ко встрече на серии из пяти побед подряд, а «Рейнджерс» в последнем матче без шансов уступил «Селтику» – 0:4.

Предстоящая встреча состоится 7 сентября в 19:45 по времени Москвы.

Источник: РБ