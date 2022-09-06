Денис Наливайко сделал прогноз на матч «РБ Зальцбург» – «Милан»

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Комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко сделал прогноз на матч первого тура группового этапа ЛЧ «РБ Зальцбург» – «Милан». 

«После матча с „Интером“ казалось, что „Милан“ является явным фаворитом. Якобы он все же должен выиграть, да и коэффициент приличный на победу гостей – 2,00. Но у „Милана“ все же ограниченный ресурс.

Надо сказать, что даже в прошлом году многие из журналистов рассматривали „Милан“ как одного из фаворитов Лиги чемпионов, объясняли это тем, что в последние годы „Милан“ там не играл.

Думаю, из-за того, что у „Милана“ и близко нет двух равноценных составов, играть по два матча в неделю будет проблемой для команды.

„Зальцбург“ – это хорошая, системная команда, которая может навязать борьбу. Я бы все же больше перестраховался тут и ставил бы на то, что в матче не будет большого количества голов. Именно из-за того, что где-то игра может быть расчетливая в первую очередь со стороны „Милана“. Предлагаю поставить на ТМ (3)», – считает Наливайко. 

Поставить на ТМ 3 можно с коэффициентом 1.69 в «Леоне»

Отметим, что три из пяти последних матчей итальянского клуба было сыграно на ТМ 3, матчи «Зальцбурга» более результативны, но стоит сделать скидку на уровень австрийского чемпионата, где у клуба практически нет конкурентов. 

Предстоящая встреча состоится 6 сентября в 22:00 по МСК. 

Источник: РБ

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