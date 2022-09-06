Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Манчестер Сити» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Вернулась Лига чемпионов. Групповой этап впереди. Мы отправляемся в Севилью, где местный клуб примет „Манчестер Сити“.

В последнее время „Севилья“ выглядит просто чудовищно, и последний матч с „Барселоной“ это наглядно продемонстрировал. „Севилья“ имела некоторые моменты в начале матча, но не более того. Лопетеги уже освистывают трибуны. Если матч за матчем будут поражения, то наверняка случатся и кадровые изменения.

Тут еще и „Манчестер Сити“ приезжает. Да, в прошлом туре не удалось справиться с „Астон Виллой“, но в целом команда выглядит очень мощно. В отличной форме Эрик Холланд, который забивает массу мячей. Лига чемпионов всегда была лакмусовой бумажкой для Пепе Гвардиолы. „Манчестер Сити“ очень хочет победить. Пока не удается. Лишь был финал, проигранный „Челси“, но в целом „Сити“ модернизируется, что-то ищет, какие-то новые варианты, новые ходы.

Исходя из того, что я видел в чемпионате Испании, то у „Севильи“ не вижу никаких шансов. Конечно, футбол непредсказуем и все может случиться, но просто победа „Сити“ оценивается в 1,40. Такое брать – это совсем скромно.

Мне нравится вариант ставки – победа „Манчестер Сити“ через верх. Еще бы рассмотрел вариант – гол „Сити“ в обоих таймах. Да, бывают матчи, где команда Гвардиолы раскачивается, но если с первых минут команда выйдет на поле с правильным настроем и самоотдачей, то „Севилье“ даже при поддержке болельщиков будет очень сложно. Два варианта дал, а вы выбирайте сами», – считает Генич.

Поставить на победу «Манчестер Сити» + ТБ 2,5 можно с коэффициентом 1.89 в «1хСтавке», а на голы англичан в обоих таймах дают 1.91.

Матч состоится 6 сентября в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ