Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Торино» – «Лечче» в рамках шестого тура Серии А.

«Две очень упертые команды. „Торино“ в целом может запрессинговать и мячом владеет неплохо. Правда, в атаке пока получается не так много, как хотелось бы главному тренеру. „Лечче“ — это очень упертая команда. Опять же, как показатель – это ничья с „Наполи“ в матче мидвика. Мне кажется, что эта встреча должна быть низовой. Команды будут играть от обороны и не будут идти на неоправданные риски. Тотал меньше 2,5 гола оценен коэффициентом 2, и я считаю, что этим нужно пользоваться», – считает Наливайко.

Поставить на тотал меньше 2,5 можно с коэффициентом 1.90 в PARI.

Отметим, что восемь последних очных встреч команд были сыграны на ТБ 2,5.

Предстоящая встреча состоится 5 сентября в 21:45 по МСК.

Источник: РБ