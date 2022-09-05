Максим Лебедев сделал прогноз на матч ЦСКА – «Ак Барс»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Есть большое подозрение, что в преддверие личной встречи оба соперника в своих предыдущих матчах, мягко говоря, не играли на „разрыв аорты“. А грубо говоря, не перетруждались. „Ак Барс“ и вовсе так и не смог забить молодым и не слишком уж толковым динамовцам. А ЦСКА, успевший к этому времени провести уже два матча, решил взять „Нефтехимик“, как в таких случаях говорят, „малой кровью“. Правда, сие часто бывает наказуемым, в итоге в конце пришлось включаться по-настоящему, играть в овертайме. Два своих очка армейцы из „Нефтехимика“ все-таки выдавили, но что это им в итоге стоило... Как раз и увидим.

Пока же из трех увиденных матчей можно сделать такой суммарный вывод: ЦСКА спит не так крепко, как „Ак Барс“, и уже начал просыпаться. Это неудивительно, поскольку у армейцев был матч открытия сезона, а он по определению для обоих его участников не может быть простым. Плюс москвичи сыграли на игру больше, а на коротком стартовом отрезке это означает достаточно много.

Статистика личных встреч, правда, выступает на стороне гостей. Причем в данном случае не просто гостей, а конкретно „Ак Барса“, который выиграл 8 из 15 столичных междусобойчиков, проведенных в рамках регулярных сезонов. Вроде бы преимущество ничтожное, но ведь это все гостевые победы. В конце концов, у Знарка сейчас собраны едва ли не лучшие ударные и забивные силы страны, и когда-нибудь их должно прорвать. Потому что если „большие татары“ с таким составом и второй матч подряд не смогут забить, на Знарка начнут показывать пальцем и мерзко при этом хихикать.

По моему разумению, мы получим достойный и упорный матч равных соперников, в котором гости будут иметь определенное территориальное и игровое преимущество. И счет своим заброшенным в текущем сезоне шайбам все-таки откроют. Но – не более того. Потому что ЦСКА Федорова, как мы хорошо знаем, умеет играть в любой хоккей. И характер, как показали второй период матча с „Магниткой“ и концовка матча с „Нефтехимиком“, никуда не делся. Поэтому армейцы сыграют вторым номером и все-таки забьют на одну шайбу больше, чем „барсы“, управясь в основное время матча с небольшим тоталом, вряд ли превышающим 5,5», – считает Лебедев.

На П1 + ТМ 5,5 в «Бетсити» дают коэффициент 3.00.

Предстоящая встреча состоится 5 сентября в 19:00 по времени Москвы.

Источник: РБ