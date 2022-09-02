PARI: в миланском дерби нет фаворитов

В пятом туре Серии А поклонников итальянского футбола ждет миланское дерби. Матч состоится в субботу, 3 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд добиться победы в грядущей игре.

Аналитики PARI считают шансы команд почти равными. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.60, а триумф «Милана» котируется за 2.85. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.25.

Вероятность того, что в миланском дерби, на радость болельщиков, будет не менее трех голов, оценивается коэффициентом 1.90. Вариант, при котором забьют обе команды, котируется за 1.70.

PARI также предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на дерби. Сухая победа «Милана» оценивается коэффициентом 4.70, а если «Интер» забьет два гола подряд, сыграет ставка за 2.90. Если матч завершится нулевой ничьей, то можно увеличить банк в 11.5 раз.

В прошлом сезоне «Милан» стал чемпионом Италии, опередив в таблице земляков всего на два очка. В чемпионате один матч между соперниками завершился вничью, а во втором сильнее были «россонери». «Интер» взял реванш в Кубке Италии, выбив «Милан» из розыгрыша по сумме двух матчей в полуфинале, а затем завоевав и сам трофей.

В новом сезоне «Интер» после четырех туров набрал девять очков, одержав три победы и один раз уступив. «Милан» отстает на одно очко, имея в активе две победы и две ничьи.