Футбольный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» в рамках пятого тура АПЛ.

«Игра, которая венчает пятый тур АПЛ. Это удобная встреча для „Манчестера“. Потому что „Лестер“ – клуб, который в этом сезоне в каждом матче и забивает, и пропускает.

Для гостей, для „красных дьяволов“ – это очень удобный соперник. Чтобы начать реализовывать идеи. Мне кажется, в этой игре разумно поставить на голы с обеих сторон. У меня нет сомнений, что она доедет.

Также я думаю, что этот „Манчестер“ оправился от шока на старте сезона. И ближайший тур позволит футболистам в полной мере реализовать задумки тренера», – считает Казаков.

Поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 2.14 в «Леоне», на голы обеих команд дают 1.61.

«Манчестер» не может выиграть пять подряд личных встреч с «Лестером», проиграв три из них.

Предстоящая встреча состоится 1 сентября в 22:00.

Источник: РБ