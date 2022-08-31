Егор Титов сделал прогноз на матч «Торпедо» – ЦСКА

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч «Торпедо» Москва – ЦСКА в Кубке России.

«Я думаю, в этом дерби у ЦСКА должно быть существенное преимущество. Торпедовцы приобрели опытного Ле Таллека, но этого все еще очень мало, чтобы конкурировать за сохранение места в премьер-лиге. Очень слабый состав, усиление просто необходимо, причем еще минимум 4 игрока. И в такой ситуации „Торпедо“ должно быть совсем не до Кубка России. Нужно держать в голове следующий матч в чемпионате, чтобы попытаться слегка улучшить свое положение. Последняя игра с „Краснодаром“ совсем не получилась. Не думаю, что сейчас будет легче, потому что некоторым основным футболистам наверняка дадут отдохнуть.

ЦСКА, на мой взгляд, сейчас может создать себе задел, чтобы заранее оформить путевку в следующую стадию. „Торпедо“ армейцам абсолютно по плечу. Понятно, что Федотов не так давно приступил к работе, но организация видна. К тому же он получает все новых футболистов. Ротация сейчас может быть безболезненной.

Для меня здесь ЦСКА явный фаворит и должен побеждать с форой (-1,5)», – считает Титов.

Поставить на победу ЦСКА с форой (-1,5) можно с коэффициентом 2.90 в PARI.

ЦСКА выиграл три последние очные встречи с «Торпедо» с преимуществом в два мяча. Матч в Кубке России состоится 31 августа в 17:00 по МСК.

Источник: РБ