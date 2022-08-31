Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Наполи» – «Лечче»

Комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко поделился ожиданиями от матча пятого тура Серии А между «Наполи» и «Лечче».

«„Наполи“ уже играл две игры в этом сезоне против не самых сильных команд – с „Монцей“ и „Вероной“. В них „Наполи“ выглядел очень уверенно – неаполитанцы намного сильнее подобных соперников.

„Наполи“ должен побеждать, причем побеждать легко. Понятно, что „Лечче“ закроется, но класс футболистов рано или поздно скажется. Я предлагаю ставку на победу „Наполи“ с форой (-1,5). Мне кажется, что „Наполи“ должен забивать минимум 2-3 мяча. Ждем того, как Хвича будет раскачивать защитников „Лечче“», – считает Наливайко.

На победу «Наполи» с форой (-1,5) в «Леоне» дают коэффициент 1.72.

«Наполи» выиграл три из четырех последних личных встреч с «Лечче» на своем поле, две из них с преимуществом минимум в два мяча.

Предстоящая встреча состоится 31 августа в 21:45 по времени Москвы.

Источник: РБ