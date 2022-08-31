Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ньюкасл» в рамках пятого тура АПЛ.

«Сложнейший матч для прогноза. Потому что „Ливерпуль“ только что разгулялся. Устроил голевую феерию. Но он играет против клуба, который еще принято недооценивать. А „сороки“ между тем очень крепкие и боевые.

И трансферы, которые казались либо странными, либо дорогостоящими, неожиданно начали оправдывать себя. Я думаю, что в стилистике этого футбола команды, которые играют в атаку, а в обороне действуют по остаточному принципу, стоит ставить на ТБ (4,5).

Еще я думаю, что обе команды забьют. И мне кажется, что эти пари доедут. „Ливерпуль“, конечно, забил много в последнем туре, но не все», – считает Казаков.

Поставить на ТБ 4,5 можно с коэффициентом 3.54 в «1хСтавке», а на «Обе забьют» дают 1.88.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл соперника – 1:0 на выезде и 3:1 на своем поле. Предстоящая встреча состоится 31 августа в 22:00 по МСК.

Источник: РБ