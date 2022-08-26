Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Лацио» – «Интер»

Комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко поделился мнением о матче «Лацио» – «Интер» в третьем туре Серии А.

«Безусловно, топовый матч. Индзаги будет играть против своей бывшей команды. „Лацио“ сыграл в безголевую ничью с „Торино“ в прошлом туре. Это была очень тяжелая игра как для просмотра, так и для футболистов Маурицио Сарри. Они пытались держать мяч, но „Торино“ все перекрывало и в целом совершенно ничего не получалось в атаке. Пока у команды комбинационная игра не ладится.

Я думаю, что „Интер“ будет намеренно отдавать мяч и играть в свой футбол. На текущий момент „Интер“ сильнее этого „Лацио“. Предлагаю ничего не выдумывать и взять победу „Интера“. Учитывая то, что матч пройдет в Риме, коэффициент на триумф гостей 1,9, а где-то двойка. На мой взгляд, нужно этим пользоваться», – считает Наливайко.

Поставить на победу «Интера» в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.93 в «Леоне».

В прошлом сезоне «Лацио» в Риме уверенно обыграл «Интер» со счетом 3:1, но во втором туре миланский клуб на своем поле взял реванше – 2:1.

Матч в рамках третьего тура Серии А состоится 26 августа в 21:45 по МСК.

Источник: РБ