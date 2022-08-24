Иван Млечный сделал прогноз на матч «Транмер» – «Ньюкасл»

Рэпер и участник проекта Versus Battle Иван Млечный поделился ожиданиями от матча «Транмер Роверс» – «Ньюкасл» во втором раунде Кубка Лиги.

«Кубок Англии тоже начинает набирать свои обороты, и наконец-то начинается этап, в котором участвуют команды из АПЛ. Сейчас хочется поговорить про встречу „Транмер“ – „Ньюкасл“. Давайте разбираться!

„Транмер“ – это команда из четвертого по меркам Англии дивизиона. Причем даже там после пяти туров клуб идет на семнадцатом месте. Но все же выход в 1/32 финала и попадание на команду АПЛ для них является праздником. Этим и славятся английские кубки. В 1/64 „Транмер“ прошел команду из третьей по меркам Англии лиги, причем уж точно нельзя сказать, что игра далась легко. Волевая победа по пенальти при условии, что „Транмер“ проигрывал после первого тайма со счетом 0:2 и отыгрался только лишь на 90+3 минуте. В общем, это праздник, но не более.

„Ньюкасл“ сейчас дает бой абсолютно всем. Совсем недавно сыграли вничью с „Манчестер Сити“ со счетом 3:3. Но в целом отталкиваться от матчей АПЛ нет смысла. Все мы с вами знаем, что основной состав на таких стадиях не играет и „Ньюкасл“ выйдет на поле уж точно не главными силами. Игровую практику получат очень много футболистов, но в любом случае все эти игроки выше классом, чем их соперники.

В целом у „Ньюкасла“ нет проблем с реализацией, но это у основы в матчах АПЛ. Кубковые матчи часто преподносят сюрпризы, и я думаю, что этот матч может стать таким. Такие команды, как „Транмер“, выходят на такие стадии, веря в свой проход, и будут пытаться сохранить свои ворота в неприкосновенности, поэтому большого количества голов от этого матча ждать не приходится. Мой прогноз на эту встречу – тотал меньше 2,5», – считает Иван.

Поставить на ТМ 2,5 в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.35 в «Леоне».

Несмотря на разницу в классе, клубы встречались между собой аж 9 раз, а «Транмер» даже дважды одержал победу. Правда, последняя личная встреча датирована 2000 годом.

Матч состоится 24 августа в 21:45 по времени Москвы.

Источник: РБ