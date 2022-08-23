Финал Olimpbet МКС пройдет 13 сентября на ВТБ Арене

Букмекерская компания Olimpbet и Московский Кубок Селебрити (МКС) анонсировали даты финальной игры турнира. Решающая встреча пройдет 13 сентября на одном из главных стадионов России – ВТБ Арене. Начало игры в 19:00.

Также стала известна дата Матча всех звезд Olimpbet МКС. Выставочная встреча лучших футболистов турнира пройдет 4 сентября на «Сапсан Арене». Начало игры в 21:00.

Организаторы ожидают повышенный ажиотаж на обоих матчах, но клиенты Olimpbet смогут попасть на главные игры медиафутбольной Лиги чемпионов. Букмекер будет разыгрывать билеты в своих социальных сетях, следите за новостями компании.

Olimpbet приготовит розыгрыши и для зрителей, которые будут присутствовать на матчах. В перерывах обеих игр пройдет традиционный конкурс Olimpbet Goals. Один из зрителей сможет выйти на поле и попробует выиграть денежный приз. На обычных матчах Olimpbet МКС на кону стоит 20 000 рублей, но для решающих матчах сумма выигрыша будет увеличена.

Следите за главным медиафутбольным турниром года вместе с букмекерской компанией Olimpbet – титульным партнером МКС.