Комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ.

«„Манчестер Юнайтед“ и „Ливерпуль“ встретятся в третьем туре Английской премьер-лиги. Команды сыграют в понедельник, организовав главный матч тура, в котором сойдутся главные неудачники старта сезона АПЛ.

По своим меркам обе команды жутко начали этот чемпионат. „Ливерпуль“ идет без побед, дважды сыграв вничью. Ну а „Юнайтед“ допустил два поражения, одно из которых от „Брентфорда“ с очень крупным счетом. Но самое удивительное то, насколько „МЮ“ отдалился по уровню от „Ливерпуля“, поскольку чистая победа „красных дьяволов“, которые сыграют дома, идет в линиях букмекеров с коэффициентом больше пятерки. Для сравнения – победа „Ливерпуля“ котируется в районе 1,60.

Очевидно, что к очному противостоянию обе команды подходят с проблемами. Каземиро, который переходит в „МЮ“, пропустит этот матч, а проблемы в центре поля есть что у тен Хага, что у Клоппа.

Полагаю, что соперники будут использовать эти проблемы. Поэтому в этом матче мне кажется верной ставка на обмен голами. Коэффициент такого исхода небольшой, но в моем понимании это очевидный верняк», – считает Наливайко.

Поставить на «Обе забьют» в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.55 в «Бетсити».

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 19 строчку в АПЛ, а «Ливерпуль» – 15 (у обоих клубов игра в запасе).

Матч состоится 22 августа в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ