PARI: «Спартак» — фаворит матча с «Сочи» в РПЛ

В пятом туре РПЛ московский «Спартак» на своей арене примет «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 14 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков, фаворитом считается именно команда Гильермо Абаскаля. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 1.93, что соответствует примерно 49% вероятности. Шансы «Сочи» добиться победы оцениваются коэффициентом 3.70 (около 26%). Ничейный исход котируется за 3.85 (приблизительно 25%).

Подавляющее число клиентов PARI уверены в победе москвичей. 94% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф красно-белых. Для сравнения, на южан сделано всего 4%, а на ничейный исход — 2%.

Поставить на то, что матче будет забито не менее трех голов, можно по коэффициенту 1.70. Вариант, при котором обе команды отметятся забитыми мячами, котируется за 1.60.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 50 000 рублей на ТБ 2.5 с коэффициентом 1.70.

После четырех туров «Спартак» делит в таблице лидерство с земляками из ЦСКА, уступая первую строчку лишь по дополнительным показателям. Сочинцы расположились на третьем месте и отстают от столичных клубов всего на одно очко.

В прошлом сезоне «Сочи» дважды оказался сильнее красно-белых, в домашнем матче «Спартак» уступил 1:2, а в Сочи южане разгромили москвичей со счетом 3:0.