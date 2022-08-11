PARI – официальный партнер ХК «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» заключил договор о сотрудничестве с букмекерской компанией PARI. Соглашение рассчитано на несколько лет и вступает в силу с сезона 2022-2023 годов.

По условиям контракта команда будет выступать в игровой форме с логотипом PARI, расположенном на джерси в районе плеч, а также на шортах. Компания получит права на брендинг во время домашних матчей «Торпедо» на двух бортах хоккейной арены КРК «Нагорный», а также возможность для партнерских интеграций в клубных digital-коммуникациях.

В рамках сотрудничества запланированы промо-мероприятия на площадках клуба, интерактивные проекты и развлекательные истории для болельщиков команды.

Хоккейный клуб «Торпедо» основан 26 декабря 1946 года как любительский клуб Горьковского автомобильного завода. Наряду с ЦСКА, СКА, «Спартаком» и «Динамо» он входит в число старейших хоккейных команд России. С сезона 2008/09 выступает в КХЛ и 9 раз участвовал в плей-офф Кубка Гагарина. Дважды «Торпедо» выходил в 1/4 финала Кубка Гагарина.

PARI уже сотрудничает с другими спортивными командами в Нижнем Новгороде. Букмекерская компания выступает в роли стратегического партнера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» («Пари НН»), а также является титульным партнером одноименного баскетбольного клуба.

Руслан Медведь, CEO PARI:

«Мы продолжаем укреплять свои позиции в Нижнем Новгороде – нашем ключевом регионе, где вместе с местными командами мы активно развиваем разные виды спорта, включая футбол, баскетбол, а теперь и хоккей. У нас большие планы и огромная ответственность перед городом и его жителями, которые всегда горячо поддерживают любимый клуб. Мы намерены развлекать болельщиков в наступающем сезоне и подарить им незабываемые эмоции и радость единения с городом и любимым клубом – хоккейным «Торпедо», который, я уверен, всех удивит своей игрой».

Александр Харламов, генеральный директор «Торпедо»:

«Партнерское соглашение с PARI является очень важным для «Торпедо» с различных точек зрения. Во-первых, это привлечение дополнительных средств от частных инвесторов, к чему стремятся все спортивные клубы. Во-вторых, совместно с партнером мы планируем наращивать медийную деятельность, предлагая новые форматы и активности, которые придутся по душе нашим болельщикам, а также помогут привлечь новых!

Уверен, что данное партнерство принесет его участникам множество спортивных, коммерческих и творческих побед! Что, несомненно, понравится любителям хоккея в регионе!»

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов – всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», а также блогерский футбольный клуб «Амкал». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов, музыкант Баста и самый известный регбист в стране Василий Артемьев.