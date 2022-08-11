Olimpbet Московский Кубок Селебрити: превью 2-го тура

11 августа на «Сапсан Арене» завершится второй тур Olimpbet Московского Кубка Селебрити (Olimpbet МКС). В 19:00 по московскому времени игровой день откроют «Амкал» и «Бей Беги», а в 21:15 на поле выйдут 2Drots и «Матч ТВ». В перерыве обоих матчей букмекерская компания Olimpbet разыграет среди зрителей фрибеты до 20 000 рублей.

«Амкал» – «Бей Беги»: игра главных претендентов на трофей

Один из ключевых матчей всего группового этапа. В первом туре обе команды впечатлили болельщиков. «Амкал» крупно обыграл «Матч ТВ» (3:0) и доказал, что способен защитить прошлогодний титул. «Бей Беги» отобрали очки у 2Drots (1:1), причем смотрелись не хуже мощного соперника. Пока команде не хватает медийности, но мощный состав делает ее одним из самых опасных соперников для любого клуба на Olimpbet МКС. В том числе для «Амкала».

2Drots – «Матч ТВ»: последний шанс для команды Генича

2Drots серьезно обновили состав и пока не до конца сыгрались. Матч против «Бей Беги» показал, что «дротсы» не в лучшей форме. Однако во встрече с «Матч ТВ» они будут явными фаворитами. В первом туре команда Константина Генича крупно проиграла «Амкалу» и заставила играющего тренера понервничать. У «Матч ТВ» не самая сильная, но опытная и сыгранная команда. «Матчевцы» не будут фаворитами, но вряд ли крупно проиграют во втором матче подряд.