«Лига Ставок» – официальный партнер хоккейного клуба «Сочи»!

«Лига Ставок» и хоккейный клуб «Сочи» заключили партнерское соглашение, рассчитанное на три года. Подписание состоялось во дворце спорта «Большой» в рамках хоккейного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022». В мероприятии приняли участие генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев, президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, а также игроки «Сочи» Максим Третьяк, Никита Точицкий, Василий Глотов.

В рамках сотрудничества айдентика БК «Лига Ставок» будет размещена на игровой форме ХК «Сочи», на официальном сайте и в социальных сетях Клуба, а также будет использоваться во время домашних матчей «леопардов». Болельщиков «Сочи» ждут совместные проекты с партнером Клуба, бонусы, активности и розыгрыши.

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский:

– Я рад, что хоккейный клуб «Сочи» стал еще одним клубом Континентальной хоккейной Лиги, с которым наша компания договорилась о долгосрочном сотрудничестве. Знаем, что в клубе с огромным вниманием относятся к воспитанию молодых хоккеистов, развитию их карьеры, продвижению по ступеням профессионального спорта. Нам очень близка эта философия, мы всегда ценим поступательное движение вперед. Не сомневаюсь, что наша совместная работа с ХК «Сочи» позволит открыть для нашей любимой игры еще очень много талантов, которыми будет гордиться Россия. Желаем команде успехов в предстоящем сезоне!

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев:

– Клуб очень рад данному партнерству. «Лига Ставок» много лет с хоккеем, сотрудничает с Федерацией хоккея России. За это время компания существенно поспособствовала популяризации хоккея, количество и доля ставок на хоккей выросло, в результате чего даже доля футбола сократилась. Всё это свидетельствует о росте интереса болельщиков к нашей игре.

Мы благодарим «Лигу Ставок» за доверие и внимание к нашему молодому клубу. Трехлетний срок соглашения говорит о серьезности наших намерений и планов. Уверен, что впереди у нас долгое и продуктивное сотрудничество, которое послужит дальнейшей популяризации хоккея.