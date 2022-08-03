«Лига Ставок» – официальный партнер СКА!

Букмекерская компания «Лига Ставок» и хоккейный клуб СКА заключили партнерское соглашение, рассчитанное на 3 года. Подписание состоялось в Сочи перед стартом турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022», в мероприятии на арене «Шайба» приняли участие Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, Генеральный директор, главный тренер СКА Роман Ротенберг, а также игроки СКА Дмитрий Яшкин и Евгений Кетов.

В рамках сотрудничества айдентика БК «Лига Ставок» будет размещена на игровой форме хоккеистов СКА, на официальном сайте и в социальных сетях клуба, а также использована во время домашних матчей в Ледовом Дворце. Всех болельщиков СКА ждут совместные проекты, бонусы и розыгрыши.

Нашивки с логотипом «Лиги Ставок» появятся на форме армейцев, начиная с первого предсезонного матча, его СКА проведет 3 августа против минского «Динамо». Петербуржцы выйдут на лед в ретро-форме, в которой в дальнейшем сыграют все матчи предсезонных турниров в Сочи и Санкт-Петербурге.

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский:

– Сегодня мы расширили наши хоккейные горизонты. «Лига Ставок» впервые становится партнёром хоккейного клуба. Для нас большая честь и ответственность начать сотрудничество с ХК СКА. На протяжении многих лет «Лига Ставок» поддерживает российский хоккей, принимает непосредственное участие в его развитии и популяризации.

С 2017 года мы являемся партнёрами Федерации хоккея России. 5 лет назад наше партнёрство с национальной сборной началось с победы на Олимпиаде, чем мы гордимся и считаем, что это наша общая победа. С тех пор, команда показывает стабильную динамику роста.

Мы возлагаем большие надежды на то, что наша совместная работа с ХК СКА будет продолжением заданного вектора на клубном уровне, будут достигнуты самые высокие результаты. У меня нет сомнений, что в ближайшем сезоне Кубок Гагарина вернется в Санкт-Петербург. И вернется с пропиской как минимум на 3 сезона!

Генеральный директор, главный тренер СКА Роман Ротенберг:

– Рад приветствовать нового партнера Хоккейного клуба СКА – букмекерскую компанию «Лига Ставок». Сегодня мы начинаем совместную работу с очень серьезным игроком на рынке. «Лига Ставок» много лет сотрудничает с крупнейшими спортивными организациями, включая Федерацию хоккея России.

Как на льду, так и вне его, СКА всегда работает на перспективу, на будущее, ставит перед собой максимальные цели и добивается результатов. Эта философия близка и «Лиге Ставок». Благодарю руководство «Лиги Ставок» за доверие и внимание к клубу, трехлетний срок соглашения говорит о серьезности намерений нашего нового стратегически важного партнера. Впереди у нас масштабное и плодотворное сотрудничество, которое, уверен, приведет нас к новым большим победам.

Вместе, чтобы побеждать!