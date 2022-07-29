Olimpbet заключил партнерское соглашение с ХК «Амур»

В новом сезоне на форме «Амура» появится брендинг Olimpbet, а букмекерская компания и клуб планируют активно работать с болельщиками на домашних матчах и в социальных сетях.

Этим летом Olimpbet начал активно работать с хоккеем – одним из самых популярных в России видов спорта. В июне прошел предсезонный турнир – OLIMPBET КХЛ 3х3. Новый этап – первое в истории компании партнерское соглашение с хоккейным клубом. Сотрудничество с «Амуром» – часть глобальной стратегии по работе с хоккейным комьюнити.

«Мы давно работаем в футболе, покорили единоборства, которые уже ассоциируются с брендом Olimpbet, а теперь начинаем путь в хоккее, – заявил директор по развитию компании Константин Гусев. – Мы рады, что первым нашим партнером стал «Амур» – амбициозный и узнаваемый клуб. Мы видим вовлеченность хабаровчан и желание клуба выйти на новый уровень. Но для нас это только начало. Впереди у Olimpbet много контрактов и проектов».

«Мы рады объявить о сотрудничестве с одним из флагманов рынка букмекерских услуг – компанией Olimpbet, прокомментировал договор генеральный директор ХК «Амур» Роман Крамарь. – Мы будем совместно работать не только над популяризацией наших брендов, но и планируем реализовать в Хабаровском крае ряд проектов социальной направленности, включая развитие детского хоккея. Уверен, что «Амур» вместе с Olimpbet станет не только успешнее, но и ярче, привлекательнее для болельщиков за счет развития маркетингового направления деятельности клуба».