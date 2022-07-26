Клиент Olimpbet выиграл миллион на российском футболе

Клиент букмекерской компании Olimpbet собрал мощный экспресс из матчей второго тура Мир-РПЛ. Беттор добавил в купон четыре воскресных матча и во всех поставил на тотал больше 2.5. Сумма ставки составила 60 000 рублей, а общий коэффициент – 15.51.

На старте Мир-РПЛ команды забивают много, и все воскресные матчи тоже получились результативными. «Химки» забили «Нижнему Новгороду» три безответных мяча (3:0), «Динамо» в первом дерби РПЛ разгромило «Торпедо» (4:0), «Локомотив» c «Ростовом» выдали драматичную ничью (2:2), а «Ахмат» с трудом обыграл «Факел» (2:1).

Самым нервным для беттора получился матч «Локо» и «Ростова». Команды обменялись голами еще в первом тайме и никак не могли забить еще. Игра шла к ничьей (1:1), которая не устраивала клиента Olimpbet. На помощь беттору пришел вратарь «железнодорожников» Даниил Худяков. На 88-й минуте 18-летний голкипер грубо ошибся на выходе, и полузащитник «Ростова» Даниил Уткин забил в пустые ворота. «Локо» в концовке сравнял счет, но на купон клиента Olimpbet это уже не влияло – ставка зашла.

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