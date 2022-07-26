Olimpbet весь день разыгрывает фрибеты по 1000 рублей

Сегодня промоушен Hardcore Fighting Championship проводит уникальный турнир. Все бои пройдут на барже, которая с 13:00 до 01:00 будет курсировать по Москве-реке и даже проплывет мимо Кремля.

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Организаторы Hardcore FC держат в секрете подробности нового турнира. Известно, что в карде будет 12 поединков, а на ринг выйдут мощные бойцы: Хайбула Мусалов, Джавид Рзаев, Магомед Зайналов и другие. Анатолий Сульянов, основатель промоушена Hardcore FC, обещает революционное и яркое шоу. Когда выпуск появится в интернете, станет известно сегодня вечером.

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