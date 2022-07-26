Olimpbet весь день разыгрывает фрибеты по 1000 рублей

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Сегодня промоушен Hardcore Fighting Championship проводит уникальный турнир. Все бои пройдут на барже, которая с 13:00 до 01:00 будет курсировать по Москве-реке и даже проплывет мимо Кремля.

Для хайпового события – неординарная акция! Букмекерская компания Olimpbet, официальный партнер Hardcore FC, весь день будет разыгрывать фрибеты номиналом 1000 рублей.

Как получить бонус

  • Поймай баржу Hardcore FC на Москве-реке
  • Сделай с ней селфи и выложи фото в сторис
  • Отметь аккаунт Olimpbet и подпишись на него

Все, кто выполнит условия розыгрыша, гарантировано заберут фрибет 1000 рублей. Важно, что один участник может получить только один бонус. Мы сами свяжемся с теми, кто выложит фото, и начислим фрибет на игровой счет в Olimpbet.

Организаторы Hardcore FC держат в секрете подробности нового турнира. Известно, что в карде будет 12 поединков, а на ринг выйдут мощные бойцы: Хайбула Мусалов, Джавид Рзаев, Магомед Зайналов и другие. Анатолий Сульянов, основатель промоушена Hardcore FC, обещает революционное и яркое шоу. Когда выпуск появится в интернете, станет известно сегодня вечером.

Ловите баржу Hardcore FC, делайте селфи и получайте фрибеты от Olimpbet!