Лига Ставок – титульный спонсор Sochi Hockey Open-2022

Букмекерская компания «Лига Ставок» выступит титульным спонсором традиционного для клубов Континентальной хоккейной лиги предсезонного турнира, который в седьмой раз состоится в начале августа на Черноморском побережье. Турнир получил официальное название «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2022».

Престижный летний хоккейный турнир пройдет с 3 по 9 августа в Олимпийском парке города-курорта Сочи. Его участниками станут хоккейный клуб «Сочи», «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), «Адмирал» (Владивосток), олимпийская сборная России и «Динамо» (Минск).

По условиям соглашения «Лига Ставок» получит право на использование официальной символики турнира и команд-участниц, а также присутствие бренда на различных рекламных поверхностях, включая лёд арены «Шайба», которая примет матчи соревнований. Бренд титульного спонсора будет интегрирован в официальный сайт турнира и онлайн-трансляции. Матчи турнира будут показаны на федеральном телеканале «Матч» и на тематических каналах холдинга.

Александр Кременсков, директор по маркетингу и коммуникациям ХК «Сочи»:

– Мы рады, что титульным спонсором нашего популярного предсезонного турнира впервые выступит «Лига Ставок» – одна из ведущих букмекерских компаний на российском рынке. Сотрудничество с таким партнером подчеркивает высокий статус турнира, который в этом году значительно расширил свою географию – минское «Динамо» и «Адмирал» из Владивостока разделяют десятки тысяч километров, но в августе наша большая хоккейная семья воссоединится на берегах гостеприимного Чёрного моря. Появление «Лиги Ставок» в качестве титульного партнера открывает для нас новые возможности в плане организации и продвижения Sochi Hockey Open. Предстоящий турнир для нас особенный – спустя два года мы вновь имеем возможность пригласить на хоккей болельщиков, и совместно с «Лигой Ставок» мы готовы сделать в Олимпийском парке большой хоккейный праздник. Гостей турнира ждут многочисленные активности, большая развлекательная программа и – главное – зрелищный хоккей, который станет отличным разогревом перед очередным чемпионатом КХЛ.

Александр Егоров, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»:

«Лига Ставок» продолжает масштабную и всестороннюю поддержку хоккея России. Очередной инвестицией в отечественный хоккей становится самый «жаркий» предсезонный турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open 2022. Состав участников соревнования, действительно, впечатляет. Поэтому для «Лиги Ставок» титульное спонсорство турнира является не только хорошей возможностью взаимодействия с миллионной аудиторией болельщиков, но и большой ответственностью за зрелищность игры и комфорт зрителей на трибунах. Совместно с организаторами соревнования мы готовим яркие мероприятия для болельщиков. Уверен, что в период проведения турнира на всем черноморском побережье станет еще горячее! Желаем командам-участникам показать классную игру. Увидимся на хоккее!»

Трансляции всех матчей Лига Ставок Sochi Hockey Open-2022 будут доступны на сайте и в мобильном приложении Лига Ставок.