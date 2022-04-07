BetBoom назвал фаворитов Лиги Европы

Перед четвертьфиналом Лиги Европы аналитики букмекерской компании BetBoom назвали фаворитов турнира.

Финал Лига Европы − Севилья, 18 мая

«Барселона» против «РБ Лейпциг», испанцы победят

Уровень Лиги Европы растет с каждым годом. В прошлом году в финале встретились «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», в серии пенальти победу одержали испанцы. В этом году победа в ЛЕ, возможно, опять достанется испанцам, правда из Каталонии:

● «Барселона» − коэффициент на победу 2.60 / выход в финал 1.60

● «РБ Лейпциг» − 4.50 / 2.50

● «Аталанта» − 7.00 / 2.70

● «Вест Хэм» − 7.50 / 4.50

На встречу «Барселоны» и «Лейпцига» в финале BetBoom дает коэффициент 4.00.

«Барса» семь лет не выигрывала еврокубки, вылетела из Кубка Испании и вряд ли победит в Примере. Но у нее есть шанс впервые в своей истории выиграть Лигу Европы. Несмотря на плохое начало сезона, после прихода Хави «Барса» прибавила и не проигрывает с конца января, по 4:0 получали «Реал», «Осасуна» и «Атлетик».

«РБ Лейпциг» занимает 4-ю строчку в Бундеслиге и отстает от лидирующей «Баварии» на целых 18 очков. Однако и здесь приход нового тренера Доменико Тедеско положительно повлиял на команду − «Лейпциг» не проигрывает 10 матчей подряд.

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