ФК «Краснодар» — в восьмой раз лауреат премии LIGA FAIR PLAY

Перед началом матча 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги ФК «Краснодар» — ФК «Динамо» капитан южан Матвей Сафонов получил приз спортивной премии LIGA FAIR PLAY.

Торжественная церемония награждения, в которой приняли участие исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров, состоялась 4 апреля 2022 года на стадионе ФК «Краснодар».

По итогам февраля-марта 2022 года работники ФК «Краснодар», футболисты и их верные болельщики продемонстрировали самые высокие показатели Fair Play в матчах РПЛ, набрав наибольший средний балл — 8,08.

ФК «Краснодар» — победитель премии LIGA FAIR PLAY:

По итогам отчётных периодов: июль 2017 (8,19); сентябрь 2017 (8,21); ноябрь 2017 (8,43); сентябрь 2018 (8,07); сентябрь 2020 (8,38); февраль-март (8,08)

По итогам сезонов: 2017/2018 (8,07); 2018/2019 (7,80) ------------

* Средний балл Fair Play за проведённые матчи в отчётном периоде.

Команда, набравшая наибольшую среднюю итоговую оценку по результатам 30 туров сезона Тинькофф Российской Премьер-Лиги, получает итоговую премию LIGA FAIR PLAY.

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