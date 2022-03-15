Предскажи исходы трех главных матчей среды и выиграй 100 000 фрибетов от BetBoom!

Букмекерская компания BetBoom запускает для новых клиентов акцию «Спортивный оракул» с общим призовым фондом — 100 000 фрибетов!

Для участия нужно предсказать исходы трех матчей на специальном лендинге. После этого нужно зарегистрироваться в БК BetBoom и сделать ставку от 100 рублей на любое спортивное событие.

Прогнозы принимаются до 16 марта 22:00 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в вечерних матчах среды:

Лига Чемпионов. «Ювентус» – «Вильярреал» (начало матча – в 23:00 МСК. Первый матч – 1:1). Лига Чемпионов. «Лилль» – «Челси» (в 23:00 МСК. Первый матч – 0:2). Английская Премьер-Лига. «Арсенал» – «Ливерпуль» (в 23:15 МСК).

Призовой фонд в 100 000 фрибетов будет поровну разделен между пользователями, правильно предсказавшими все три исхода событий. Фрибеты будут автоматически начислены 17 марта в 13:00.