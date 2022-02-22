Olimpbet эксклюзивно покажет бой Емельяненко – Монсон

Букмекерская компания Olimpbet продолжает закрепляться в статусе главного букмекера в мире единоборств и выходит на международный уровень!

23 февраля Olimpbet и Hardcore Fighting Championship проведут первый в истории России стадионный турнир по кулачным боям. Соревнования на «ЦСКА Арене» пройдут в дерзком формате – «Звезды России» против «Звезд США». Чемпионы Hardcore FC будут отстаивать честь нашей страны. Их соперники – представители американских промоушенов.

Кульминацией вечера станет битва двух легенд ММА – Александра Емельяненко и Джеффа Монсон. Дополнительной интригой станут необычные для двух бойцов условия. Поединок пройдет по правилам кулачных боев, а значит, будет еще жестче, ярче и брутальнее.

Olimpbet не только стал соорганизатором грандиозного шоу, но и эксклюзивно покажет все бои турнира в прямом эфире на сайте и в мобильном приложении. Трансляция начнется в 19:30 и будет доступна для всех зарегистрированных пользователей.

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