Клиенты букмекеров не верят в «Зенит» в матче ЛЕ с «Бетисом»

17 февраля, в первом стыковом матче Лиги Европы «Зенит» примет испанский «Бетис». Букмекерская компания Parimatch оценила шансы команд на победу и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики Parimatch не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Сделать ставку на «Зенит» можно по коэффициенту 2.40, что соответствует 40% вероятности, в то время как шансы «Бетиса» оцениваются коэффициентом 3.05 (32%). Коэффициент на ничью — 3.45 (28%).

Болельщики отдают предпочтение испанскому клубу. По данным сервиса статистики Parimatch Inside, победу гостей выбрали 56% поставивших на исход встречи. Для сравнения, на российскую команду сделано 37% от всего объема ставок на результат матча и 7% — на ничью.

По мнению букмекеров, обе команды отметятся забитыми голами. Сделать ставку на это можно с коэффициентом 1.72. Коэффициент на то, что в матче будет забито не менее трех голов, — 1.93.

Ничью со счетом 1:1 можно взять за 6.10. На то, что со счетом 1:0 победит «Зенит», предлагают поставить с коэффициентом 8.70. Коэффициент на победу «Бетиса» со счетом 1:0 — 9.10.



Самая крупная ставка на игру на текущий момент составляет 215 тыс. рублей. Клиент поставил эти деньги на «Бетис» с нулевой форой по коэффициенту 2.12.

Если же говорить о ставках на авторов гола, то больше всего клиентов верят в то, что форвард «Зенита» Артем Дзюба сегодня забьет (коэффициент 2.90). На это приходится 50% от всего объема ставок на результативные показатели игроков.

Встреча состоится в четверг, 17 февраля, и начнется в 20:45 по московскому времени. Команда Сергея Семака заняла третье место в группе Лиги чемпионов, а испанский клуб выступал в Лиге Европы и занял второе место в своем квартете.

Ранее команды не встречались. В чемпионате России «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, «Бетис» в испанской Ла Лиге расположился на третьей позиции. В последних семи матчах национального первенства команда Мануэля Пеллегрини одержала шесть побед.