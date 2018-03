Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поставил эффектный блок-шот центровому Клинту Капеле, несмотря на то, что получил сильный удар локтем в лицо.

Адетокумбо избежал травмы и доиграл матч до конца. Тем не менее, его команда уступила «Рокетс» на своей площадке со счетом 99:110.

Not even an elbow in the face of Giannis can help you avoid the block pic.twitter.com/Bx0mMMzPro