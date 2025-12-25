  • Спортс
13

Генменеджер «Уорриорз» Майк Данливи: «Вряд ли будут громкие обмены. Надо искать ресурсы внутри команды, самая большая проблема – потери»

Майк Данливи прокомментировал сложное положение «Голден Стэйт».

«Уорриорз» пока идут с 50% побед в зоне плей-ин (15-15). Генменеджер команды Майк Данливи обозначил перспективы.

«Мы обязательно изучаем возможности укрепить команду. Но вряд ли будут какие-то значительные обмены. Заполучить еще кого-то вроде Джимми Батлера практически нереально.

Ключевая задача – найти ресурсы для улучшения внутри команды. Главная проблема на данный момент – потери.

Нам надо аккуратнее обращаться с мячом. Мы неплохо отрабатываем в защите. Много говорят о недостатке габаритов в передней линии, но наша оборона в «краске» с Дрэймондом Грином и Квинтеном Постом просто замечательная. Нападение достаточно эффективно с Джимми, когда Стефа Карри нет на площадке.

Игры в НБА определяются количеством владений, перехватами, аккуратным движением мяча. Мы все расстроены, знаем, в чем проблема, нам надо просто решить ее», – заключил Данливи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Bay Area
