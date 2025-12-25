Дрэймонд Грин о будущем «Уорриорз»: «Мы со Стефом уйдем, а Джо Лэйкоб останется»

Дрэймонд Грин о будущем «Уорриорз» после ухода нынешних лидеров.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на вопрос о будущем клуба после ухода нынешних лидеров, которые принесли организации четыре чемпионских титула.

«Вы же видели то письмо Джо Лэйкоба ? Одно можно сказать наверняка: в какой-то момент мы уйдем на пенсию, но Джо не уйдет.

Этот человек всегда будет стремиться к победам, потому что он не терпит поражений», – заявил Грин.

Владелец «Голден Стэйт » Джо Лэйкоб недавно ответил на эмоциональное письмо разочарованного фаната, написав, что старается исправить положение.