0

Дрэймонд Грин о будущем «Уорриорз»: «Мы со Стефом уйдем, а Джо Лэйкоб останется»

Дрэймонд Грин о будущем «Уорриорз» после ухода нынешних лидеров.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на вопрос о будущем клуба после ухода нынешних лидеров, которые принесли организации четыре чемпионских титула.

«Вы же видели то письмо Джо Лэйкоба? Одно можно сказать наверняка: в какой-то момент мы уйдем на пенсию, но Джо не уйдет.

Этот человек всегда будет стремиться к победам, потому что он не терпит поражений», – заявил Грин.

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб недавно ответил на эмоциональное письмо разочарованного фаната, написав, что старается исправить положение.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoНБА
Джо Лэйкоб
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ричард Джефферсон о перепалке в «Уорриорз»: «Эмоции могут выплеснуться наружу. Если потом все возвращается в привычное состояние, то это нормально»
вчера, 05:22
Тим Хардуэй о конфликте Керра и Грина: «Стеф Карри должен был вмешаться, а не сидеть и отдыхать»
вчера, 04:50
Стив Керр: «Дрэймонд Грин принес нам успех своей страстью и эмоциями. Мы всегда находим способ исправить ситуацию»
вчера, 04:20
Рамона Шелберн о конфликте Грина с Керром: «В клубе довольны, что Дрэймонд ушел в раздевалку – это расценивают как признак роста»
24 декабря, 16:29
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
14 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
28 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
35 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
43 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
28 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09