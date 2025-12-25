Дрэймонд Грин о будущем «Уорриорз»: «Мы со Стефом уйдем, а Джо Лэйкоб останется»
Дрэймонд Грин о будущем «Уорриорз» после ухода нынешних лидеров.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на вопрос о будущем клуба после ухода нынешних лидеров, которые принесли организации четыре чемпионских титула.
«Вы же видели то письмо Джо Лэйкоба? Одно можно сказать наверняка: в какой-то момент мы уйдем на пенсию, но Джо не уйдет.
Этот человек всегда будет стремиться к победам, потому что он не терпит поражений», – заявил Грин.
Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб недавно ответил на эмоциональное письмо разочарованного фаната, написав, что старается исправить положение.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости