Яннис Адетокумбо: «Я не переживаю тяжелый период. Я просто не могу забить»

Форвард «Милуоки» прокомментировал свою не очень успешную игру в последних матчах.

«Я не переживаю тяжелый период. Я просто не могу забить. Тяжелый период не имеет отношения к баскетболу. Я знаю, что такое действительно тяжелый период. Если ты не можешь забить или пройти под кольцо, это не тяжелый период. Это всего лишь промахи. Я должен продолжать верить в тренировочный процесс. Если я не могу пройти под кольцо, я должен находить открытых партнеров, и рано или поздно передо мной откроется путь к кольцу», – цитирует Адетокумбо ESPN.com.

В последних 4 матчах Адетокумбо реализовал 25 из 65 бросков с игры.